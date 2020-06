Exclusief voor abonnees Anderlecht licht optie op Pjaca niet 22 juni 2020

De teller blijft op 158 minuten in paars en wit staan. Anderlecht heeft Juventus per brief laten weten dat het de optie voor een extra huurjaar op Marko Pjaca (25) niet zal lichten. Een onvergetelijke indruk heeft Pjaca niet nagelaten. In slechts vier wedstrijden kwam de Kroatische WK-finalist in actie, één keer scoorde hij: tegen Eupen (6-1). Te weinig om de nieuwe bazen te overtuigen hem aan boord te houden. De recordkampioen hoopt wel nog steeds twee andere huurlingen aan boord te houden: Derrick Luckassen (24, PSV) en Philippe Sandler (23, Man City). Paars-wit ziet de 16-jarige talentvolle verdediger Wassim Lantaki vertrekken naar Lille (Fra). (PJC/FDZ)