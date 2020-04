Exclusief voor abonnees Anderlecht krijgt inspecteurs over de vloer... 17 april 2020

Controle op Neerpede. Het Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft gisterochtend een inspectie uitgevoerd op het oefencomplex van Anderlecht. Zij wilden nagaan of de recordkampioen de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coranavirus tegen te gaan, opvolgt. Er werden geen inbreuken vastgesteld. Paars-wit heeft zijn spelers de kans gegeven om de training te hervatten op Neerpede. Dat gebeurt in kleine groepjes of individueel en is niet verplicht. (FDZ)

