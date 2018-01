Anderlecht in blijde verwachting van nieuwe grasmat 00u00 0

Hein Vanhaezebrouck krijgt zijn zin. Anderlecht is gisteren aan de heraanleg van het hoofdterrein begonnen. De voorbije weken was goed voetbal in het Astridpark zo goed als onmogelijk geworden - zo zwaar en hobbelig lag de grasmat erbij -, wat paars-wit heeft doen besluiten om een nieuw veld aan te kopen. In principe zouden de werken afgerond moeten zijn voor de volgende thuismatch van Anderlecht, volgende week woensdag 24 januari tegen Waasland-Beveren. Vanhaezebrouck had de voorbije weken meermaals zijn ongenoegen geuit over de staat van het terrein. (PJC)

