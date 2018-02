Anderlecht in beroep tegen UEFA-boete? 10 februari 2018

De UEFA heeft Anderlecht beboet. Aanleiding zijn de hoge ticketprijzen die Bayern München-supporters in november moesten betalen om de Champions League-wedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion bij te wonen. De 100 euro die de Duitse fans moesten ophoesten, stond niet in verhouding met de 60 à 70 euro die de eigen achterban op tafel moest leggen. Zó een groot verschil is een inbreuk tegen de interne reglementen, vandaar dat de UEFA besloten heeft RSCA te verplichten 30 euro per man terug te betalen aan de ongeveer 900 meegereisde Duitsers. Dat zou neerkomen op 27.000 euro. Anderlecht wacht op de motivering om al dan niet beroep aan te tekenen. (PJC)