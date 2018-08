Anderlecht in beroep tegen schorsing Vranjes 24 augustus 2018

Anderlecht legt zich toch niet neer bij de schorsing van drie wedstrijden voor Vranjes na diens rode kaart tegen Moeskroen. Paars-wit vindt de straf té zwaar en hoopt er minstens één speeldag te kunnen afdoen. Morgen behandelt het beroepscomité het beroep van Anderlecht. De kans dat Vranjes wordt vrijgesproken is zo goed als nul. Hij zal dus zeker de wedstrijd op Club Brugge missen. In het vooruitzicht van de topper van zondag, "om de spelers nog wat extra op scherp te zetten", zoals op de website wordt gezegd, houdt Anderlecht morgen om 17 uur een open training in het Vanden Stock-stadion. Om 16 uur gaan de deuren open. (MJR)

