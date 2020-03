Exclusief voor abonnees Anderlecht heeft licentie 20 maart 2020

Anderlecht heeft zijn licentie beet voor volgend seizoen. De verwachting was dat paars-wit nog extra uitleg moest geven om een positief advies te krijgen, maar de licentiecommissie gaf gisteren al groen licht. Eerder waren er wel vragen gerezen rond de rol van 'adviseur' Wouter Vandenhaute, die ook het managementbureau Let's Play runt - makelaars mogen geen officiële functie hebben in een club. Ook de rode cijfers van Anderlecht in de jaarrekening voor het seizoen 2018-2019, met een nettoverlies van 27 miljoen euro, bleken geen struikelblok.

