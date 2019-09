Exclusief voor abonnees Anderlecht he-le-maal weggespeeld 23 september 2019

Het verschil in kwaliteit - individueel en collectief - was aangekondigd maar niettemin verbijsterend en ontluisterend. Anderlecht werd he-le-maal onder de voet gelopen in Jan Breydel. Club Brugge zorgde vier dagen na een Champions League-wedstrijd voor de ene aanvalsgolf na de andere. Een fysieke machtsontplooiing was het. "Ik ben fier op mijn jongens", aldus Philippe Clement na afloop. "'t Is alleen jammer dan wij uit zó veel kansen telkens zo weinig goals maken." Het duurde inderdaad tot de 69ste minuut voor Brugge op voorsprong kwam, terwijl deze match op een historische korfbaluitslag had kunnen eindigen. Kompany en co. blijven achter met 5 op 24. Een statistiek die geen enkele andere trainer zou overleven.

