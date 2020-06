Exclusief voor abonnees Anderlecht haalt scout bij Club 08 juni 2020

00u00 0

Shoppen bij Club Brugge. Dries Belaen, bij blauw-zwart hoofd rekrutering bij de jeugdacademie, stapt over naar Anderlecht, waar hij scout voor de A-kern wordt. De aanwerving kadert in Peter Verbekes hervorming van de scouting. Ook keeperstrainers Frank Boeckx (akkoord nabij) en Jelle ten Rouwelaar zullen actief aanwezig zijn in dat departement. (PJC)