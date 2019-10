Exclusief voor abonnees Anderlecht haalt 18-jarige Burkinese aanvaller 25 oktober 2019

Aangezien de toekomst aan de jeugd is... Anderlecht heeft een jonge Burkinese aanvaller aangetrokken. Nathanio Kompaore (18) komt over van Salitas in zijn thuisland, hij tekende voor drie seizoenen. In Burkina Faso staat Kompaore bekend als een groot talent. De spits is reeds A-international, hij was basisspeler op de Africa Cup. Normaal gezien sluit hij in eerste instantie aan bij de beloften. (PJC)

