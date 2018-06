Anderlecht grijpt naast Mbemba, Porto in pole 12 juni 2018

Chancel Mbemba komt niet naar Anderlecht. Marc Coucke en Luc Devroe hadden de 23-jarige Congolese verdediger graag terug naar het Astridpark gehaald, maar uit goeie bronnen vernemen we dat een deal met paars-wit onmogelijk is geworden. De verdediger van Newcastle kan rekenen op interesse uit Italië, maar vooral FC Porto staat heel dicht bij een overgang van de Congolees. Zowel met Newcastle als met Mbemba zelf is Porto in vergevorderde onderhandelingen. Een betrouwbare Portugese bron meldt ons dat de overgang van Mbemba naar FC Porto vandaag of morgen afgerond kan worden. (RN)