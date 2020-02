Exclusief voor abonnees Anderlecht geeft 'brave' fans spionkop andere plek tegen Essevee 21 februari 2020

De Fan Board krijgt zijn zin. Anderlecht komt zijn seizoenkaarthouders die de wedstrijd tegen Zulte Waregem zouden missen na supportersonlusten, tegemoet. De Geschillencommissie had Anderlecht één gedeeltelijke match achter gesloten deuren opgelegd - de spionkop moet tegen Essevee leeg blijven. Anderlecht wil de 'brave fans' éénmalig onderbrengen in andere vakken. De toeschouwers die tegen Club Brugge en KV Mechelen voetzoekers op het terrein gooiden, zijn geïdentificeerd. Anderlecht heeft beslist strafrechtelijke en burgerrechtelijke stappen te ondernemen, een stadionverbod en hoge boetes dreigen. Het is nu zeer de vraag of de harde kern zondag tegen Eupen nog zal protesteren zoals oorspronkelijk voorzien was. (PJC)

