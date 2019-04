Exclusief voor abonnees Anderlecht gaat in rook op 13 april 2019

00u00 0

Geen voetballers maar een brandweerman op het veld: dan weet je dat het goed fout zat. Na iets meer dan 30 minuten en bij een 2-0-achterstand zat de wedstrijd tegen Standard er al op. Alles waar Anderlecht voor staat, is gisteravond in rook opgegaan. Het vuurwerk van de supporters komt paars-wit quasi zeker op een forfaitnederlaag te staan. Bovendien riskeert de club één of meerdere matchen achter gesloten deuren te moeten spelen. Ook puntenaftrek behoort tot de mogelijkheden. Dat zal de Geschillencommissie later bepalen. Maar Anderlecht verliest nog zoveel meer, schrijft onze chef voetbal. Haar klasse, haar imago, haar identiteit.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen