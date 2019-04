Exclusief voor abonnees Anderlecht formeel: "Alles is betaald" 02 april 2019

00u00 0

Via een communiqué reageerde Anderlecht op de uitlatingen van z'n ex-coach. "De club neemt akte van de verklaringen van Vanhaezebrouck in de pers", staat er te lezen. "In tegenstelling tot wat hij beweert, werd zijn ontslagvergoeding volledig, en volgens de wettelijke normen, uitbetaald. Verder wensen wij geen commentaar te geven bij de uitlatingen van Vanhaezebrouck. De club wenst hem succes bij zijn verdere carrière." (PJC)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen