Anderlecht-fans lusten nieuw uitshirt niet 14 mei 2018

Sporting Anderlecht speelde gisteren voor het eerst met het nieuwe uitshirt voor volgend seizoen: een zalmkleurig oranje, officieel 'coral' genoemd. Op social media presenteerde de club gisterenmorgen reeds het nieuwe shirt, maar de fans lopen niet warm voor de nieuwe uitkleuren. "RS(aumon)CA" of "Wat deed het meeste pijn aan de ogen: het zalmshirt of het Anderlechtspel?", zijn maar een paar reacties die op social media welig tierden. Ook begin dit seizoen was al heel wat te doen over het grijze uitshirt van dit jaar in T-shirtstof. (MJR)