Exclusief voor abonnees Anderlecht duwt AA Gent Ladies uit de titelrace AA GENT LADIES - ANDERLECHT 0-2 02 december 2019

00u00 0

Vrouwenvoetbal superleague

Tweede nederlaag op rij voor de AA Gent Ladies. De topper tegen regerend landskampioen Anderlecht lag al na negen minuten in een plooi. Sarah Wijnants drong door tot tegen de doellijn, speelde de bal in de zestien door de benen van Vande Velde en trapte fijn in de verste hoek. Zodat paars-wit met voorsprong aan deze topper begon. In de eerste helft liet Rus een enorme kans op de verdubbeling liggen. Haar eerste poging werd door de Gentse doelvrouw Studer afgeweerd. Rus trapte de rebound onbesuisd naast. Tijdens de rust bleef zij in de kleedkamer en kwam Mariam Toloba, ex-Gent, in. Zij werd door Studer van de 0-2 gehouden. Gent-trainer Mattheus gooide zowel Elena Dhont, pas terug na letsel, als Jassina Blom in de strijd. Het mocht niet baten. Acht minuten voor tijd nam Laura Deloose alle twijfels weg. Anderlecht, dat nog een match moet inhalen, telt nu l zeven punten voorsprong op AA Gent, dat derde is op zes punten van Standard, vrijdag te gast in het PGB-stadion.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 14 minuten 03 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode