Exclusief voor abonnees Anderlecht deelt selectie op, geen zieke Boeckx 16 maart 2020

Anderlecht heeft zijn selectie opgedeeld in drie aparte trainingsgroepen, om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Geblesseerden als Colassin, Vanden Borre, Sandler, Roofe, Dimata en Trebel maken deel uit van de lijst, zij moeten zich melden, Frank Boeckx ontbreekt. De doelman voelde zich de voorbije dagen ziek. Op de vraag of Boeckx corona heeft, klonk het bij de medische staf dat ze daar niks over mogen zeggen: "Dergelijke privégegevens mogen wij niet delen. Bovendien zijn we gebonden aan het beroepsgeheim." (PJC)