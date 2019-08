Exclusief voor abonnees Anderlecht-dames op zucht van Champions League 12 augustus 2019

De Europese eer alsnog (een beetje) gered. Met dank aan de Anderlecht-dames, die zaterdagmiddag gestunt hebben in de kwalificaties van de Champions League. Ze klopten de Noorse topploeg LSK Kvinner, vorig seizoen nog in de kwartfinale. In het Lotto Park werd het 2-3, voor paars-wit scoorden Rus, Deneve en Toloba. Als Anderlecht morgen een punt pakt tegen het Noord-Ierse Linfield - op papier is dat haalbaar -, dan gaat RSCA door naar het hoofdtoernooi.

