Anderlecht claimt contact te hebben met Nasri 21 april 2020

De verwarring is opgehelderd. Anderlecht claimt dagelijks in contact te staan met Samir Nasri (32). De club geeft toe dat het bij momenten moeizaam verliep, maar dat lag niet aan Nasri's intenties, wel aan een slechte internetverbinding. Nasri, die gisteravond laat in een interview met een Franse journalist via Instagram zei inderdaad elke dag de RSCA-staf te horen, verblijft nu in de Golfstaten, waar het blijkbaar niet evident surfen is op het web. Anderlecht zal normaal gezien de optie in zijn aflopende contract niet lichten. (PJC)