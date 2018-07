Anderlecht & Brugge knallen uit de startblokken 30 juli 2018

Anderlecht marcheert met tromgeroffel de competitie in. Met een hoop uitblinkers, en vooral de jonkies stalen de show. Alexis Saelemaekers (foto) - amper 19 - had een voet in drie goals, ook leeftijdsgenoot Bornauw maakte indruk. KORTRIJK-ANDERLECHT: 1-4.

