Anderlecht boekt 6,4 miljoen euro verlies 23 januari 2019

Uit de jaarrekening van Anderlecht blijkt dat het vorig jaar 6,4 miljoen euro verlies boekte. "Maar daar moeten we ons geen zorgen over maken", aldus Verschueren. "Er is nog voldoende slagkracht." De lagere omzet (van 104 naar 101 miljoen euro) is in grote mate toe te schrijven aan lagere transferinkomsten, met die nuance dat de overgang van Dendoncker (voor ongeveer 12 miljoen euro) nog niet in rekening gebracht is. De terugkerende inkomsten uit sponsoring, tv-geld en merchandising stegen van 44 naar 60 miljoen euro, de kosten van 102 naar 106 miljoen euro, vooral door een reeks opzegvergoedingen. Bovenstaande info is van toepassing op de periode van juli 2017 tot juni 2018. (PJC/NVK)