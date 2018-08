Anderlecht blijft in ongewisse over Vranjes De 'indicatieve tabel'-soap 28 augustus 2018

Anderlecht bleef ook gisteren nog in het ongewisse of de schorsing van drie weken voor Ognjen Vranjes na zijn rode kaart tegen Moeskroen op 17 augustus gehandhaafd blijft. De Geschillencommissie Hoger Beroep stelde zaterdag de uitspraak uit - waardoor Vranjes zondag de topper tegen Club Brugge kon meespelen - en zou in principe maandag een verdict vellen, maar officieel kreeg Anderlecht uit die hoek gisteren niets te horen. (BF)