Anderlecht betaalt Dimata gewoon door 08 november 2019

Een mooie geste. Anderlecht betaalt Landry Dimata (22) gewoon door tijdens zijn revalidatie. Nochtans is paars-wit niet verplicht om dat te doen. De eerste zes maanden dat een speler geblesseerd is, incasseert hij automatisch zijn volledige loon, nadien heeft een club de mogelijkheid om hem op de ziekenkas te zetten. "Het maximumbedrag dat de ziekenkas uitkeert, is zo'n 28.000 euro per jaar. Voetballers krijgen daar via hun cao nog 2.000 euro per maand bovenop", leert navraag ons. Maar kijk: voor Dimata is dat tarief dus niet van toepassing, voor hem een financiële meevaller is. Wellicht is RSCA wel verzekerd voor dergelijke scenario's, waardoor ook de club ingedekt is, maar liever zou het Dimata natuurlijk gewoon kunnen opstellen. Dat zal ten vroegste voor in 2020 zijn. (NVK/PJC)

