Anderlecht belooft 'driehoekjes' met nieuw thuisshirt 17 juli 2018

00u00 0

Nieuwe look voor Anderlecht. De recordkampioen presenteerde gisteren het nieuwe thuisshirt voor komend seizoen. Paars is de dominante kleur van het tenue, waarin een glanzend driehoekig patroon verwerkt zit. "Een symbool voor de 'driehoekjes' in verzorgd aanvalsspel", klinkt het bij de club. In de kraag prijkt de slogan 'As A Champion'. Benieuwd of Anderlecht die beloftes komend seizoen waarmaakt. Fans kunnen meteen een exemplaar aanschaffen via de fan- en webshop. Anderlecht begint de nieuwe competitie op 28 juli met een verplaatsing naar KV Kortrijk. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal