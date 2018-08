Anderlecht als reekshoofd in pot 1 bij loting in Monaco 31 augustus 2018

00u00 0

Anderlecht, RC Genk en Standard kennen vandaag hun drie tegenstanders voor de groepsfase van de Europa League. De loting vindt om 13 uur plaats in Monaco. Anderlecht zit in pot 1 bij andere reekshoofden als Sevilla, Arsenal en Chelsea. RC Genk en Standard hebben niet dezelfde beschermde status als de Brusselaars. De Limburgers zitten in pot 2, de Luikenaars in pot 3. Bij de 48 geplaatsten voor de groepsfase ontbreekt FC Basel. De Zwitsers, de laatste twee seizoenen present in de Champions League, geraakten niet voorbij het Cypriotische Apollon Limassol. F91 Dudelange liet zich dan weer in positieve zin opmerken door het Roemeense CFR Cluj uit te schakelen en als eerste club uit het Groothertogdom Luxemburg door te stoten naar de groepsfase van een Europese bekercompetitie.

