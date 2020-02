Exclusief voor abonnees Anderlecht accepteert straf: tribune deels gesloten tegen Zulte Waregem 12 februari 2020

Wat decibels minder. Anderlecht zal tegen Zulte Waregem op de voorlaatste speeldag niet voor een vol stadion spelen. De Geschillencommissie heeft paars-wit een gedeeltelijke match achter gesloten deuren opgelegd. Dit nadat de harde kern in de wedstrijd tegen Club Brugge met voetzoekers naar Simon Mignolet had geworpen. Anderlecht aanvaardt de sanctie - en dus ook de maximumboete van 5.000 euro - omdat het zo hoopt dat de relschoppers eindelijk tot het besef komen dat hun acties de club geld kosten. RSCA betaalde de afgelopen jaren meer dan 100.000 euro aan boetes na supportersonlusten. Na de rellen op Standard vorig seizoen had paars-wit een voorwaardelijke partij achter gesloten deuren boven het hoofd hangen, volgens de juridische dienst van de club vervalt die nu - op de bond was er geen bevestiging. Tegen Zulte Waregem blijven de vakken N0 tot N6 dicht, daar zitten normaal gezien de meest hevige fans, maar die 1.800 fanatiekelingen zullen het scoreverloop nu moeten volgen via HLN.be. (PJC)

