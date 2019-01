ANDERLECHT 3 HOFFENHEIM 2 Debuut met dominantie en winst 12 januari 2019

"Het liep goed." Een droge analyse van Sven Kums over de oefenpartij tegen Hoffenheim (3-2), maar wel een correcte. Anderlecht, door Fred Rutten het veld ingestuurd in 4-3-3, was dominant tegen de Duitse subtopper. Mocht Dimata zijn penalty niet gemist hebben en er iets meer efficiëntie was geweest, had de score hoger kunnen oplopen. "Voorts jammer: we slikten alweer te makkelijk tegendoelpunten. Dat is een werkpunt", aldus Kums. Opvallend: Rutten was verbaal heel aanwezig. In een mix van alle mogelijke talen stuurde hij zijn spelers voortdurend bij met veelal positieve boodschappen. "De coach moedigt ons vaak aan", merkt ook Kums. "Hij geeft ons veel vertrouwen en vindt dat we in onszelf moeten geloven. Dit is een nieuwe start." Bij RSCA vierden Kara en Obradovic hun rentree, Trebel speelde zijn eerste wedstrijd sinds zijn operatie aan de buikspieren. Het trio gaf een gretige en fitte indruk, zo zagen ook Marc Coucke, Michael Verschueren en ex-speler Nenad Jestrovic in Pinatar. Morgen is er een tweede en laatste vriendschappelijke match tegen Heidenheim.

