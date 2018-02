Anderlecht (1) 19 februari 2018

"Mensenlief, hoe kun je zo in het moeras zitten?", vraagt Marc Degryse zich af over Anderlecht. Welnu, als iemand het kan weten, is hij het wel. Als Brugge-fan werkt zijn commentaar me zelfs op de heupen. Club heeft namelijk precies hetzelfde meegemaakt toen hij er sportief manager was.

Pierre Deconinck, Asper

HLN