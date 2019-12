Exclusief voor abonnees Anderlecht 16de op Europese all-time ranking 24 december 2019

00u00 0

UEFA maakt cijfers bekend

Anderlecht staat op de zestiende plaats aller tijden in een ranking van Europese teams op basis van punten die ze in de Europacup I en de latere Champions League behaald hebben, zo maakte UEFA bekend. In dit historische klassement staat Real Madrid afgetekend op de eerste plaats. Met dertien eindzeges, vijftig deelnames en 437 wedstrijden doet geen enkel team in Europa beter. 262 zeges en 76 draws leverden 600 punten op, Bayern München komt met 474 punten op de tweede plaats niet eens in de buurt. FC Barcelona (446), Manchester United (374) en Juventus (349) vervolledigen de top vijf. Een zege leverde twee punten op, een draw eentje en het resultaat na verlengingen telt. Wedstrijden waarbij er strafschoppen aan te pas kwamen, leverden een punt op.

