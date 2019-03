Anderhalve week na Aalst Carnaval noemt De Wever 'Joodse wagen' er toch over 14 maart 2019

N-VA-voorzitter Bart De Wever kan toch niet lachen met de karikaturale Joodse poppen die in de Aalsterse carnavalsstoet te zien waren, anderhalve week geleden. "Ik begrijp de geschokte reacties binnen de Joodse gemeenschap en in het buitenland. Dit valt niet uit te leggen", zegt hij op de website van 'Joods Actueel'. "De Aalsterse carnavalscultuur is uniek in de wereld, maar deze Joodse karikaturen zijn historisch enorm beladen." Nochtans zag zijn partijgenoot, Aalsters burgemeester Christoph D'Haese, eerder geen probleem - want met carnaval moet er meer kunnen dan anders. De Wever zal met hem overleggen over de kwestie, die ook tot heel wat kritiek leidde bij de Europese Commissie en Unesco. Unia gaat proberen te bemiddelen tussen de Joodse gemeenschap en het stadsbestuur.

