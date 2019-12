Exclusief voor abonnees Anderhalve maand rijverbod voor opa die kleindochter (10) rijles gaf 17 december 2019

De grootvader uit Mol die zijn 10-jarige kleindochter rijles gaf, krijgt van de politierechter een rijverbod van 1,5 maand. Om zijn rijbewijs nadien terug te krijgen, moet hij eerst slagen voor een psychologisch onderzoek. E.V.H. (77) zette zijn kleindochter op 7 september achter het stuur van een Toyota Land Cruiser voor een rijles. Dat had hij ook met zijn andere kleinkinderen gedaan. Maar het meisje van 10 reed een fietsende kleuter aan. De kleine Mathis (5) raakte zwaargewond. Toch beseft de 77-jarige man niet wat hij heeft aangericht. "Tijdens de zitting was hij bijzonder karig met commentaar", zei de politierechter. "Beklaagde lijkt niet te beseffen dat zijn gedrag totaal misplaatst is, en dat een wagen met een minderjarige van 10 jaar aan het stuur een potentieel moordwapen is. Weggebruikers hoeven hiervan niet de dupe te zijn." E.V.H. had wel een blanco strafblad, waardoor het vonnis eerder mild was. De man krijgt een rijverbod van 3 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook de boete van 2.400 euro is voor de helft met uitstel.

