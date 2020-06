Exclusief voor abonnees Andere verdachte riskeert nu ook 18 maanden voor inbraak gokkantoor 17 juni 2020

Omar L. (24) en Dimosthenis P. (25) die vervolgd worden voor een inbraak in een gokkantoor in Antwerpen, riskeren 18 maanden cel. Omar L. was in de Schelde gesprongen om aan de politie te ontkomen en werd onderkoeld opgevist. Hij zit momenteel al in de cel voor zijn betrokkenheid bij de ontvoering van de 13-jarige jongen uit Genk.

