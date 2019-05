Exclusief voor abonnees Andere partijen: "Dit verandert niets aan ons standpunt" 28 mei 2019

Op de hoofdkwartieren van de meeste partijen wordt schouderophalend gereageerd op de peiling. "Voor ons is het duidelijk: we gaan niet met het Vlaams Belang in zee, omdat de standpunten van die partij haaks staan op het onze", klinkt het bij Open Vld en CD&V. "Het is trouwens niet omdat mensen vinden dat het VB mag besturen, dat ze vinden dat wíj daarmee moeten besturen", merkt CD&V nog op. Groen en sp.a zeggen simpelweg niet samen te werken met ondemocratische partijen. Zoals bekend sluit alleen N-VA een regering met Vlaams Belang niet uit. Dat 85% van zijn kiezers het cordon sanitaire wil doorbreken, verbaast Bart De Wever niet. "Ik heb al heel lang door dat de Vlaming het niet oké vindt dat één partij uitgesloten wordt. Daar heb ik geen peiling voor nodig."

