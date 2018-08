Anciens richting exit wegens verjongingskuur 01 augustus 2018

00u00 0

De achterdeur staat wagenwijd open in het Astridpark. Anderlecht heeft gekozen voor verjonging en dus wil het afscheid nemen van enkele gevestigde waarden. Dat betekent evenwel niet dat Luc Devroe dumpingprijzen wil hanteren: het is nog steeds de bedoeling om een aardige som te vangen voor namen als Lukasz Teodorczyk en Isaac Kiese Thelin. Leander Dendoncker wil zelf naar het buitenland, maar eigenlijk hoeft de Rode Duivel niet weg. Toch zal Anderlecht meewerken aan een overgang, op voorwaarde dat er een fair bod komt. "Acht miljoen euro is niet voldoende", zei Devroe maandag nog in 'VISTA!' Tot slot is er Ryota Morioka, op een zijspoor na een dramatische voorbereiding. Mocht eind augustus blijken dat de kern nog steeds veel te groot is, dan is het een denkpiste om enkele jongeren uit te lenen. Dat is echter niet het plan A - liever wil paars-wit zelf hun ontwikkeling in de hand houden. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN