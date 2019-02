Anciaux kiest rusthuis boven Vlaams Parlement 11 februari 2019

Sp.a-senator Bert Anciaux zal bij de verkiezingen van 26 mei dan toch niet de lijst voor het Vlaams Parlement in Brussel trekken, zoals drie weken geleden nog werd aangekondigd. Hij zegt dat hij zich vooral wil inzetten voor het rusthuis in Neder-over-Heembeek, waar hij afgevaardigd bestuurder is. "De problemen voor een kleinschalig, Nederlandstalig, familiaal en betaalbaar woonzorgcentrum worden er niet kleiner op. Nu naar het Vlaams Parlement gaan, is onze mensen hier in de steek laten", aldus Anciaux op Facebook.

