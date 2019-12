Exclusief voor abonnees Anastacia knuffelt Natalia's babybuikje 06 december 2019

Het was een leuk weerzien, deze week in Amsterdam. Natalia (39) zakte naar de Nederlandse hoofdstad af voor het concert van de Amerikaanse zangeres Anastacia (51), met wie ze in 2011 een reeks concerten hield. "Ze geeft al haar liefde aan mijn buikje", schreef de zwangere Kempense op Instagram. "Ons kleine meisje was ali-hi-hi-hiiiive."

Natalia's dochtertje is uitgerekend voor maart.

