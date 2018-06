Analisten juichen hogere prijzen bij Telenet toe 15 juni 2018

Klanten mogen dan wel ontevreden zijn, analisten juichen de prijsverhoging bij Telenet toe. Het aandeel herstelde gisteren een kleine 0,39%, na de klappen van een dag voordien. "Deze prijsverhoging met 2,9% is positief op korte termijn, zeker na de opmerkingen van minister De Croo over een gebrek aan competitie in de markt en de nood aan een vierde speler. Telenet verzekert investeerders dat het nog steeds prijsverhogingen kan doorvoeren", zeggen de analisten van ING. Beleggers maakten zich al zorgen, nadat het uitblijven van zo'n prijsverhoging in het eerste kwartaal op de resultaten woog. "De prijsverhoging is dus geen verrassing", merkt Degroof Petercam op. "Ze ondersteunt onze winst- en cashflowprognoses voor dit en volgend jaar." Voor KBC stijgen de prijzen wel sterker dan verwacht: "Dat zal de omzetgroei ondersteunen, maar we vragen ons af hoeveel abonnees Telenet zal verliezen." Degroof Petercam verlaagt het koersdoel van 61 tot 54 euro, maar blijft bij zijn koopadvies. Ook ING raadt aan het aandeel te kopen (74 euro), bij KBC Securities geldt 'houden' (52 euro).

