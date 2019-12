Exclusief voor abonnees Anak Verhoeven bedwingt als eerste vrouw Spaanse klimroute 10 december 2019

00u00 0

De Schriekse sportklimster Anak Verhoeven klom weer een extreem moeilijke rotsroute en haalde als eerste vrouw ooit de top. De route nabij het dorpje Oliana in Catalonië heette Joe Mama en is van niveau 9a+. Tot nu toe slaagden slechts zeven mannen erin deze route te klimmen. In september 2017 klom Verhoeven als eerste de route Sweet neuf, ook een 9a+. Wereldwijd zijn er slechts twee andere vrouwen die zo'n hoog niveau op rots hebben bereikt. (SVDL)