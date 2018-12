An Lemmens opnieuw verliefd 11 december 2018

Iets meer dan drie jaar nadat er een einde kwam aan haar huwelijk met artiest Arne Quinze is An Lemmens opnieuw verliefd. "Net op het moment dat ik dacht dat mijn dochter en ik voor altijd met z'n tweeën zouden zijn, is er een fantastische man op mijn pad gekomen", vertelde de VTM-presentatrice in primeur aan het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in een nieuwe aflevering van hun podcast 'De 10 meest gegoogelde vragen over'. "Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het is niet dat wij al jaren samen zijn. Het is ook niet dat ik al goed weet wat en hoe, maar ik weet wel dat ik verliefd ben. En na een hele zware en traumatische scheiding is het heel fijn om me opnieuw verliefd te voelen", besluit An. Voor haar huwelijk met Quinze was An getrouwd met muzikant en presentator Sean Dhondt. (KDL)

