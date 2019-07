Exclusief voor abonnees Amuzu verlengt tot en met 2022 30 juli 2019

Het gesnuffel van Southampton, Brighton & Hove Albion en Mainz was tevergeefs. Jeugdinternational Francis Amuzu (19) heeft zijn aan het einde van het seizoen aflopende contract bij Anderlecht verlengd tot 2022. Een handtekening die Vincent Kompany zal plezieren, hij ziet in Amuzu een smaakmaker voor de komende jaren. "Er is een zeer mooie toekomst weggelegd voor Francis", aldus ook sportief manager Michael Verschueren. "Hij is een toptalent." Volgens Verschueren is de deal met Amuzu ook andermaal het bewijs dat RSCA meer dan ooit wil inzetten op de eigen jeugd. (PJC)

