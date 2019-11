Exclusief voor abonnees Amuzu valt uit 26 november 2019

Anderlecht heeft de beloften-wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 2-0. Bij paars-wit kwamen onder meer Vlap, Makarenko, Adzic, Amuzu, Doku, El Kababri en El Hadj aan de aftrap. Paars-wit scoorde via El Hadj en Lutonda. Frank Vercauteren, die de wedstrijd vanuit de tribune volgde, moet wel een naam toevoegen aan de lange lijst geblesseerden. Na een uur spel blesseerde Amuzu zich aan de hamstring. Het is wachten op de echografie om de ernst van de blessure te kennen. Ook Vincent Kompany was gisteren aanwezig - zoals steeds bij beloftenmatchen. In een uithoek van het stadion nam hij naarstig notities. Vijf minuten voor tijd verliet hij het stadion. (MJR/ABD)