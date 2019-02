Amuzu dient geen klacht in 19 februari 2019

Francis Amuzu (19) kreeg zondagavond racistische opmerkingen naar zijn hoofd terwijl hij zich langs de zijlijn van de Bosuil opwarmde. Enkele fans van de Great Old hadden het op de Anderlecht-speler gemunt toen ref Van Driessche de strafschopfout op Lamkel Zé herriep. Anderlecht liet gisteren weten dit gedrag te veroordelen, maar de speler zelf wil er geen zaak van maken en is niet van plan een klacht in te dienen. Ook Antwerp reageerde verbolgen. "Wij betreuren én veroordelen elke vorm van racisme", liet woordvoerster Hilde Van Malderen weten. "Dit ging om enkelingen die niet representatief zijn voor ons publiek, dat zich verder voorbeeldig opstelt. Deze uitzonderingen besmeuren nu jammer genoeg het imago van onze supporters terwijl alle andere fans zich er niet mee inlaten." (SJH/PJC)

