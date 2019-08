Exclusief voor abonnees Amsterdam veiligste stad van Europa, Brussel pas 24ste 31 augustus 2019

Amsterdam is de veiligste stad van Europa en prijkt ook in de top vijf van de veiligste steden ter wereld. Dat besluiten onderzoekers van de Economist's Intelligence Unit (EIU), die onder meer verkeer, gezondheidszorg, misdaad en digitale veiligheid onder de loep namen. Brussel staat met plaats 24 op wereldvlak een heel stuk lager, maar scoort wel nog altijd beter dan het gemiddelde. Onze hoofdstad komt wel vlak na Parijs (23). Ook Londen (14) en enkele Amerikaanse steden als New York (15) en Los Angeles (17) blijken veiliger dan Brussel. Op wereldvlak wordt de lijst aangevoerd door Tokio, gevolgd door Singapore. Japan is met Osaka op de derde plek goed vertegenwoordigd in de top vijf, gevolgd door Amsterdam (4) en Sydney (5).

