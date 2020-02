Exclusief voor abonnees Amsterdam houdt buitenlanders uit coffeeshops 10 februari 2020

Amsterdam wil minder drugstoerisme. De stad gaat bekijken of het minder toegankelijk maken van coffeeshops en prostitutie invloed heeft op het gedrag van buitenlandse toeristen. Mogelijk komt er dan minder overlast rond de Wallen en het Singelgebied. Momenteel zegt 65 procent van de ondervraagde toeristen tussen 18 en 35 jaar oud cannabis te gebruiken tijdens hun verblijf in Amsterdam. Voorts zei 44% niet meer (11%) of minder vaak (34%) naar Amsterdam te komen indien er een verbod op toegang tot een coffeeshop zou gelden. Amsterdam werkt momenteel aan een project Aanpak Binnenstad, waarin deze ondervraging kadert.