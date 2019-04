Exclusief voor abonnees Amstel Gold Race overweegt onverharde wegen 09 april 2019

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, overweegt om onverharde wegen op te nemen in het parcours. Dat vertelde hij in 'De Perstribune' op de Nederlandse zender Radio 1. "Als de ploegen niet veranderen en ze de wedstrijd wegens tactische redenen telkens op slot gooien, dan moeten wij ingrijpen. Boven Valkenburg liggen heel wat mooie onverharde wegen die hiervoor geschikt zijn. Ik zit er trouwens al enkele jaren mee in mijn hoofd. Maar er moet wel een tendens zijn", doelt Van Vliet op een reeks aan tegenvallende Amstel-edities. Het parcours van de Nederlandse klassieker werd de laatste jaren meermaals aangepast. Zo ligt de finish al een tijdje niet meer op de top van de Cauberg. Vorig jaar liet de organisatie het peloton in de slotfase over smallere wegen rijden, waardoor de koers moeilijker te controleren is. (XC)

