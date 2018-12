Amrabat rechtsachter, ook Openda aan de aftrap? 11 december 2018

Met acht spelers in de lappenmand moet Ivan Leko creatief zijn. Net als in Dortmund tovert de Kroaat enkele verrassingen uit zijn hoed. Zo neemt Amrabat vanavond de positie in van Decarli, die een mentale tik kreeg na zijn owngoal van vrijdag in Beveren. Ook wijst alles erop dat Loïs Openda voor het eerst in de Champions League aan de aftrap komt, vlak voor Amrabat. Aan de overzijde krijgt Ngonge het vertrouwen.

