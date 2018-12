Amrabat en Decarli out, Dennis, Cools en Mata terug 15 december 2018

Veel beweging in de ziekenboeg van Club. Goed nieuws is er voor Mata, Cools en Dennis, die allen terugkeren in de selectie. Slecht nieuws is er dan weer voor Decarli (rugproblemen) en Amrabat (knie). Die laatste hoopt de wedstrijd van volgende zondag tegen Antwerp te halen. Zij zijn genoodzaakt aan de kant te blijven en reizen niet mee naar Kortrijk. Club moet ook Poulain missen na zijn rode kaart op de Freethiel. (TTV/NP)

