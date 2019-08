Exclusief voor abonnees Amper vaderschapsverlof voor Andy Peelman 13 augustus 2019

Op 25 juli was Andy Peelman (35) de fierste flik van het land, want de acteur uit 'De buurtpolitie' werd toen voor het eerst vader van een flinke dochter Feline. Veel vaderschapsverlof zat er echter niet in voor de acteur. "Dat wringt enorm. Maar ze kunnen moeilijk een tv-programma uitstellen omdat ik vader ben geworden", zegt Peelman in het weekblad 'Dag Allemaal', dat in primeur enkele foto's kreeg. "Ook 's nachts komt alles op Tines (Andy's vrouw, red.) schouders terecht, want ik moet om zes uur 's ochtends al vertrekken. Ik vind dat echt rot."

