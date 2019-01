Amper tegenstand voor Yellow Tigers IJsland-België 0-3 10 januari 2019

00u00 0

Makkelijke zege van de Yellow Tigers in IJsland. Coach Gert Vande Broek kon de hele wedstrijd lang zowat alle speelsters spelgelegenheid geven. Alleen kapitein Ilka Van de Vyver en Céline Van Gestel mochten in de huppelhoek blijven. Nathalie Lemmens begon in de openingsset meteen met een lange servicereeks. De opslagdruk zou bepalend blijven tijdens het hele duel. In deze set waren zelfs geen volledige zes rotaties nodig om de 4-25 op het scorebord te zetten. Met Bieke Kindt in het team werd het in de tweede set ook snel 3-14. Elise Van Sas, Manon Stragier en Britt Rampelberg mochten vanaf dan meedoen aan het Belgisch feestje. Een paar onzuiverheden leidde tot een 7-25-eindstand. In de derde set met Dominika Strumilo aan de opposite volgde een nieuwe dubbele wissel op 4-18. Karolina Goliat en Jutta Van de Vyver speelden de wedstrijd vlotjes uit: 6-25. "We hebben IJsland gewoon weggeserveerd", verklaarde Gert Vande Broek. "Deze uitstap was vooral interessant als teambuilding. Sportief stelde het minder voor, wegens te weinig tegenstand. We hebben de sterkte en de zwakte van de ploeg geanalyseerd. Hoewel we met dat laatste niet geconfronteerd werden tijdens deze confrontatie tegen IJsland." (WVM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN