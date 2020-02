Exclusief voor abonnees Amper nog bakstenen op Batibouw 07 februari 2020

De bezoekersaantallen gaan jaar na jaar achteruit en nu keren ook heel wat grote standhouders Batibouw de rug toe. Zo wordt het de komende editie, van 29 februari tot en met 8 maart op de Heizel, zoeken naar bakstenen. De vier grootste fabrikanten beslisten om niet langer te exposeren, wegens niet rendabel. Bouwers en verbouwers laten de keuze van de producent over aan bouwprofessionals, en die sturen almaar vaker hun kat. "Liever dan honderdduizenden euro's aan beurskosten te spenderen, zetten we in op eigen showrooms en events", aldus de fabrikanten. Voor Wienerberger, dat er sinds de eerste editie bij was, wordt het de eerste afwezigheid in 60 jaar. (SPK)