Amper helft van Vlamingen heeft 'werkbare job'

Nooit had de Vlaming het zó zwaar op het werk als vandaag. Voor het eerst zegt minder dan de helft (49,6%) een 'werkbare job' te hebben. Hoofdoorzaak: het groeiende aantal werkstressklachten. 840.000 Vlaamse werknemers, dat is bijna 37% van de beroepsbevolking, vertonen psychische vermoeidheidsproblemen. Eén op de zeven kijkt zelfs tegen een burn-out aan. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Vlaamse werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op basis van een peiling bij 13.000 werknemers. In het onderwijs is het probleem het grootst - 46% van de werknemers heeft er stressklachten. De zorg- en voedingssector (beide 39% klachten) volgen op de voet. De oorzaak van al die werkstress: de werkdruk, emotionele belasting door assertievere klanten, leerlingen en patiënten, en te weinig autonomie en steun bij het uitvoeren van de job. (SPK)

